محمد بن راشد: الإمارات و"دافوس" يحتفلان بـ50 عاماً من أجل صنع مستقبل أفضل للبشرية

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) كلاوس شواب، حيث أكد سموه أن الإمارات والمنتدى يحتفلان بخمسين عاماً.

وأكد سموه أن الإمارات والمنتدى يتشاركان برؤية هدفها جمع العقول، وتحفيز الأفكار، وصنع مستقبل أفضل للبشرية.

ونشر سموه على الحساب الرسمي في "تويتر" مجموعة من الصور مع تغريدة قال فيها سموه: "أثناء استقبال كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). المنتدى يحتفل بخمسين عاماً.. والامارات تحتفل بخمسين عاماً .. ونتشارك برؤية هدفها جمع العقول .. وتحفيز الأفكار.. وصنع مستقبل أفضل للبشرية".

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