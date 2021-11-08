«الأرصاد»: أمطار متوقّعة حتى الخميس.. وطقس صحو إلى غائم نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والغربية والسواحل والجزر، فيما يظل رطب ليلاً حتى صباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع استمرار فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والغربية والسواحل والجزر، فيما يستمر رطب ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، بينما تبقى الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الخميس المقبل، سيصبح صحواً إلى غائماً جزئياً وغائم أحياناً غرباً، ويكون رطب ليلاً حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يتعلق بطقس نهاية الأسبوع توقّع المركز أن يكون يوم الجمعة، صحو إلى غائم جزئياً، ورطب ليلاً حتى صباح السبت المقبل، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة غرباً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتتأثر الدولة خلال شهر نوفمبر الجاري، الذي يعد من شهور الفترة الانتقالية الثانية ما بين الصيف والشتاء، بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً، خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

وبالرغم من كون هذا الشهر يتميز باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيدا عن المنطقة، إلّا أن الدولة تتأثر خلاله بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق او من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

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