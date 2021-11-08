معايير إلزامية جديدة للصورة في بطاقة الهوية

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه سيتم التعديل على خدمات بطاقة الهوية الإماراتية وخدمات النموذج الموحد (الإقامة وبطاقة الهوية)، وخدمات إصدار وتجديد الإقامة، بإجبارية توافق الصورة الشخصية التي يتم إرفاقها بالطلبات مع المعايير المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وسيتم إرفاق الصورة الشخصية بجميع خدمات بطاقة الهوية الإماراتية ولكل الفئات العمرية.

وأكد الدليل الإرشادي الذي نشرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المهم أن تكون جودة الصور الملتقطة واضحة وذات دقة عالية، لذا يجب مراعاة 10 نقاط إرشـادية هي: يجب أن تكـون الصورة حديثة وتم التقاطها في غضون الأشهر الستة الماضية، وعـرض الصورة من 35 إلى 40 ملم، وأن يكون الرأس وأعلى الكتف موازيين لعدسة التصوير حتى تستطيع العدسـة التقاط 70– 80% من الصورة، وأن يحافظ الشخص على تركيز حاد وتعبير ثابت، وأن تكون الصورة ذات دقة عالية الجـودة (بدون آثار حبر أو تجاعيد)، وأن يكون مستوى العينين باتجاە عدسة الكاميرا، وأن تعكس الصورة ألوان البشرة بشكل طبيعي، وأن تكون الصورة ذات سطوع وتباين مناسب دون وجود أي تعارض بالغ أو ناقص للضوء، وأن تكون الصورة مطبوعة طباعة احترافية على ورق ذي جودة ودقة عالية، وأن تكون الصورة التي تم التقاطها بكاميرا رقمية ذات ألوان عالية الجودة، ومطبوعة على ورق بجودة الصور الفوتوغرافية.

وأشارت إلى معايير طريقة الالتقاط والإضاءة، إذ أكدت من المهم أن تكون جودة الصور الملتقطة واضحة وذات دقة عالية، لذا يجب مراعاة خمس نقاط إرشادية هي: يجب أن تكون الصورة ذات ألوان عالية الجودة، وأن تكون العيون مفتوحة بوضوح، وألا يغطيها شعر الرأس، وأن يكون الرأس وأعلى الكتف موازيين لعدسة التصوير وألا يأخذ الشـخص وضعية النمط المائل.

كما يجب أن تكون خلفية الصورة واضحة، وذات لون فاتح مع وجود فرق واضح بين الوجه وخلفية الصورة، وأن تكون الصورة مأخوذة بإضاءة موحدة ولا تظهر أي ظل أو انعكاس لضـوء فلاش التصوير الذي يكون به تحويل للألوان مما يظهر العيون باللون الأحمر.

وبشأن ارتداء النظارات، بينت أنه من المهم أن تكون جودة الصور الملتقطـة واضحة وذات دقـة عالية، لذا يجب مراعاة أن تكون الصورة ذات ألوان عالية الجودة، وأن تظهر الصورة العينين بوضوح وألا يكون هناك أي انعكاس لفلاش التصوير على النظارات، مـع تجنب الإطارات السميكة والعدسات الملونة، مع الالتزام بارتداء النظارات ذات الإطار الخفيف، ويجب ألا تخفي النظارات ملامح العينين.

وبشأن أغطية الرأس، فإنه غير مسموح بهـا إلا لأسـباب دينيـة، إذ يجب إظهار ملامح الوجه مـن أسفل الذقن إلى أعلى الجبهة، وكلا جانبي الوجه بوضوح، وبالنسبة لتعابير الوجه، يجب أن تكون الصورة للشخص نفسه وألا تكون لشخص آخر مع تجنب إظهار (كراسي الأطفال أو الألعاب أو أي أشخاص مرئيين)، ويجب أن تلتقط الصورة عندما يكون الفم مغلقاً ويكون الـرأس والنظر موازيين لكاميرا التصوير.

وبدأت الهيئة أخيراً، في المرحلة الأولى من إصدار النسخة المُطوَّرة لبطاقة الهوية الوطنية، في إطار التحول للجيل الجديد من بطاقات الهوية وجوازات السفر.

وتتمتع بطاقة الهوية الجديدة بخمس مميزات جديدة، هي تقليل التكاليف، وعدم اضطرار صاحبها لحملها أو طباعة الوثائق الموجودة فيها، إذ يمكنه استخدام النسخة الإلكترونية لإنجاز معاملاته لدى الجهات الأخرى، وربطها بالبصمات الحيوية للأشخاص، وإمكان قراءتها إلكترونياً عبر خاصية «كيو أر»، وتسهيل الوصول الآمن من خلال الأجهزة الأمنية، فضلاً عن المميزات والمعلومات الأمنية التي يصعب تزويرها.

ولفتت الهيئة إلى أنه باستطاعة المواطنين والمقيمين الدخول إلى الموقع الإلكتروني، والاطلاع على الوثائق الموجودة، ثم إرسال نسخ إلكترونية طبق الأصل للهوية من حيث البيانات الموجودة فيها، إلى الجهات المعنية الأخرى، كما أضيفت خاصية «كيو آر كود»، لقراءتها إلكترونياً، وجعلها صالحة للجهات المعنية.

ويمكن استخدام النسخة الإلكترونية عبر تقنية مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code، لتمكين قراءة البطاقة بصفة فورية، حيث يتم إنشاؤها تلقائياً عند الدخول إلى محفظة الوثائق الخاصة بالمتعامل في التطبيق الذكي.

ويتسم النموذج الإلكتروني للبطاقة بالبيانات الظاهرة على البطاقة، من خلال قراءتها مباشرة من قاعدة البيانات في الهيئة، وتعزز هذه العملية من سهولة تحقق الجهات الخدمية من فاعلية البطاقة الصادرة في حال تعذر وجود البطاقة المطبوعة لدى حاملها.

ميزات أمان

اعتمد مشروع الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقة الهوية الوطنية لتكون بتصميم جديد لبطاقات الهوية، واستخدام مميزات أمان عالية وأنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية، وبما يصعب من الاستنساخ أو التزوير والتزييف. كما يرفع الجيل الجديد من مستويات الأمن الإلكتروني لهذه الوثائق نتيجة للخصائص الذكية فيها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news