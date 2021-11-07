الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 04: 54 الجزر الأول عند الساعة 08: 17 والجزر الثاني عند الساعة 06:54.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند 00:55 الجزر الاول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 06:54 .

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