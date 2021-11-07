بلدية دبي تفوز بالجائزة الدولية لإعادة استخدام وتدوير المياه

المصدر: دبي - وام

حصلت بلدية دبي ممثلة في إدارة شبكة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي على المركز الأول في الجائزة الدولية لإعادة استخدام وتدوير المياه التي تنظمها جمعية تحلية المياه الدولية وذلك عن فئة Exceptional utility Leader حيث فاز مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي "المرحلة الثانية" بهذه الجائزة.

ويهدف المشروع إلى رفع سعة المحطة من 300 الى 600 ألف متر مكعب باليوم وذلك لاستيعاب النمو المستمر للمدينة وتهدف الجائزة إلى تحقيق التنمية المستدامة والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والتي بدورها تقلل من استهلاك الطاقة.

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