محمد بن راشد يبحث مع رئيس كولومبيا مستقبل العلاقات الثنائية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، في مقر «إكسبو 2020 دبي»، رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة، إيفان دوكي ماركيز، الذي يزور الدولة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى، ضمن زيارة رسمية يشارك خلالها في احتفالات اليوم الوطني لبلاده في «إكسبو».

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لتسريع معدلات التعافي العالمي من جائحة «كوفيد-19»، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من تكثيف لمجالات التعاون الدولي، لتأكيد قدرة مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصادية، على تخطي هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتزاز دولة الإمارات بروابط الصداقة والتعاون مع جمهورية كولومبيا، في ضوء اتفاق وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وتطابق الرؤى في ما يتعلق بأهمية أخذ العلاقات الثنائية إلى مستويات أرقى تخدم مصالح الشعبين، وتحقق طموحات التنمية للبلدين الصديقين.

وأعرب سموه عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التقارب والتعاون البنّاء في مختلف المجالات، مع الاهتمام بفتح قنوات اقتصادية واستثمارية جديدة، تسمح بنفاذ كولومبيا إلى أسواق المنطقة عبر الإمارات، بكل ما تتمتع به من بنية لوجستية قوية، تدعم روابطها التجارية والاقتصادية الراسخة مع أسواق منطقة جغرافية يقطنها نحو مليارَي نسمة، كما تسمح لقطاعات الأعمال والاستثمارات العاملة في الدولة بالنفاذ إلى أسواق كولومبيا وأميركا اللاتينية، خصوصاً الناشئة منها، التي تحمل بدورها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، مع التركيز على رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي والتعاون التقني بين البلدين.

وأكد الرئيس الكولومبي اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون الوثيقة مع دولة الإمارات، التي شهدت تطوراً لافتاً على مدار السنوات الماضية، من خلال تعميق علاقات الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، ومن أهمها ريادة الأعمال وتنمية الشباب، مثمناً الدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات لكولومبيا في تطويرها، بما يتوافق مع توجهاتها وخططها التنموية.

كما وجّه الرئيس، إيفان دوكي ماركيز، التهنئة إلى دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، بمناسبة استضافة «إكسبو 2020 دبي»، الذي وصفه بأنه يمثل فرصة مثالية لتوثيق عرى الصداقة والتعاون بين كولومبيا والإمارات، وأن الحدث الكبير يعد كذلك منصة مهمة ينطلق منها العالم مجدداً في مضمار التطوير، متخطياً مرحلة صعبة في تاريخه بتحديات كبيرة جلبتها جائحة «كوفيد-19».

إلى ذلك، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس إيفان دوكي ماركيز، تبادل مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجالات التجربة الحكومية والحوكمة، وقام بتبادل المذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، مع كبيرة موظفي الرئاسة في جمهورية كولومبيا، ماريا باولا فيرنانديز، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وحرص دولة الإمارات على مشاركة تجربتها الرائدة في هذا المجال مع مختلف الشعوب الشقيقة والصديقة، وسعيها لتبادل الأفكار والرؤى التي تخدم الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتعزيز مخرجاتها.

• نائب رئيس الدولة أعرب عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التقارب والتعاون.

• الرئيس الكولومبي وجّه التهنئة إلى الإمارات، قيادةً وشعباً، بمناسبة استضافة «إكسبو 2020 دبي».

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