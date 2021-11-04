محمد بن راشد يستقبل الرئيس الإندونيسي

المصدر: دبي – موقع الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، برئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مقر إكسبو 2020 دبي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس جوكو ويدودو والوفد المرافق له، معرباً سموه عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين البلدين، وتطلع الإمارات إلى دفع مسارات الشراكة قدماً ضمن شتى القطاعات الرئيسية التي تدعم توجهات التنمية في البلدين الصديقين، في ضوء تطابق وجهات النظر والرغبة المشتركة في اكتشاف المزيد من فرص الشراكة بما يرقى إلى المستوى المأمول للروابط التي تجمع بين البلدين من تطور وازدهار خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من معالي الوزراء ومديري دوائر حكومة دبي، تم بحث سبل تطوير الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا على خلفية العلاقات القوية التي تجمعهما على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لاسيما وأن روابط التعاون الثنائية شهدت تطوراً لافتاً خلال الفترة الماضية مدعومة بالزيارات المتبادلة على مستوى القيادة وكبار مسؤولي الدولتين، وتوافق إرادة القيادة السياسية في البلدين على أخذ الشراكة القائمة إلى مستويات أعلى من التنسيق والتفاعل البنّاء بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويدعم التوجهات التنموية الطموحة للجانبين.

وتضمن اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتقنية بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية نمواً مشجعاً حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الامارات العربية المتحدة مع إندونيسيا 2 مليار دولار خلال 2020 فيما وصل إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين إلى أكثر من 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل الارتقاء بمجالات التعاون في العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز أساسية ضمن خطط التطوير في البلدين بما في ذلك قطاعات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية، والسفر والسياحة والبنية التحتية، مع التأكيد على أهمية تهيئة المجال أمام شركات القطاع الخاص في الجانبين لاكتشاف الفرص الكامنة في تلك القطاعات سواء في إندونيسيا أو الإمارات ورصد إمكانية إطلاق شراكات بناءة يسهم فيها القطاع الخاص بصورة أساسية بما يزيد من حجم الفائدة والمردود الاستثماري للطرفين.

إلى ذلك، تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك شملت التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود العالمية المبذولة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وما تتطلبه من تضافر للخطط والمبادرات من أجل تسريع معدلات التعافي العالمي، فضلاً عن التطرق إلى قضية التغير المناخي التي باتت تشكل تحدياً حقيقياً يلقي بظلاله على مستقبل العالم وما يستدعيه الموقف البيئي الراهن من تحرك عالمي سريع تتوحد فيه الجهود من أجل تفعيل التدابير اللازمة للوصول إلى الحياد المناخي الذي أعلنت دولة الإمارات استهدافها تحقيقه بحلول العام 2050 في إطار دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والتزامها بمواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي حددتها الأمم المتحدة ضمن الأجندة العالمية 2030.

اتفاقيات تعاون

إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس جوكو ويدودو تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في إطار تعزيز الشراكة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية وشملت: تبادل مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مع مركز التعليم والتدريب بوزارة خارجية جمهورية اندونيسيا، وتبادلها، وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ، مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ومذكرة تفاهم بين مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي وبنك اندونيسيا بشأن التعاون في مجال نظم الدفع والابتكار المالي الرقمي، تبادلها محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى التميمي، مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي.

إضافة إلى مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر، تبادلها وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، مع وزير تنسيق الشؤون البحرية الإندونيسي الجنرال لوهوت بينزار باندجايتان.

كما تم تبادل وثيقة تصديق على اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووثيقة تصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعدلة، وتبادلها وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، التي قامت بدورها كذلك بتبادل المذكرات الخاصة بتعديل ترتيب ممر السفر الآمن مع وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ.

وجرى تبادل مذكرة تفاهم بين وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية الاندونيسية، وتبادلها نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع الرئيس التنفيذي للوكالة الإندونيسية بيني واووروىتو.

وتم تبادل مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين بي تي جارودا إندونيسيا وطيران الإمارات، وتبادلها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات مع وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا أرك طاهر.

كذلك تم تبادل مذكرة تفاهم بشأن اتفاقية إطار الاستثمار المشترك بين هيئة إندونيسيا للاستثمار وصندوق أبوظبي للنمو وتبادلها سعادة خليفة محمد السويدي، الرئيس التنفيذي للصندوق مع رضا ويراكوسوماه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والذي قام بدوره كذلك بتبادل اتفاقية حول تحالف استراتيجي لتطوير الموانئ مع رئيس موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم.

وتبادل الجانبان اتفاقية تعاون وشراكة بين مبادلة للبترول وبي تي كيلانج بيرتامينا الصناعية وتبادلها منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لمبادلة للبترول مع جوكو بريونو، الرئيس التنفيذي لشركة بيرتامينا الإندونيسية، كما جرى تبادل اتفاقية حول مشروع تطوير اللوحات الشمسية بين شركة مصدر وشركة بيرتامينا للطاقة المتجددة، وتبادلها الرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد جميل الرمحي، مع الرئيس التنفيذي للشركة الإندونيسية نيكي ويدياواتي.

وجرى كذلك تبادل مذكرة تفاهم بين مجموعة (G42) وشركة سمارت تيليكوم تبادلها الرئيس التنفيذي لمجموعة G42 بينج تشياو، والرئيس التنفيذي لشركة بيوفارما فرانكي ويدجاجا، ومذكرة تفاهم بين حياة بيوتك وشركة بيوفارما تبادلها الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة "G42" منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة بيوفارما هونستي بسيير.

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