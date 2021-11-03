محمد بن زايد: نجدّد العهد مع الوطن بقيادة خليفة بأن تبقى رايته مصدر فخرنا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه قبل 50 عاماً توحد شعب الإمارات واجتمعت كلمته تحت راية واحدة، ونجدد العهد مع الوطن بأن تبقى رايته مصدر فخرنا.

وقال سموه عبر تغريدة على «تويتر» بمناسبة «يوم العَلَم» أرفقها بصورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يختار تصميم وألوان علم الإمارات: «قبل خمسين عاماً، توحد شعبنا واجتمعت كلمته تحت راية واحدة، وفي (يوم العَلَم) نجدد العهد مع الوطن بقيادة الشيخ خليفة بأن تبقى رايته مصدر فخرنا واعتزازنا ورمزاً لقوة وحدتنا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news