محمد بن راشد: علمنا قبل 50 عاماً كان حلماً .. واليوم نرفعه بفخر أمام 190 دولة

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن علمنا قبل خمسين عاماً كان مجرد فكرة.. كان حلماً .. واليوم نرفعه بفخر وعز أمام 190 دولة.. حفظ الله دولة الإمارات

ونشر سموه تغردة في حسابه على "تويتر " قال فيها " احتفلت دولة الإمارات اليوم في مدارسها وجامعاتها وهيئاتها ووزاراتها وبيوتها برفع علم الدولة..رمز عزها ومجدها وسيادتها..واحتفلتُ برفعه في إكسبو أمام أجنحة 190 دولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news