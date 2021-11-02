الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ الإمارات قيادة وشعبا بيوم العلم

المصدر: أبوظبي - وام

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمناسبة يوم العلم الإماراتي، الذي تحتفل به الدولة في الثالث من نوفمبر من كل عام، تزامناً مع الذكرى السنوية لتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مقاليد الحكم في البلاد.

وقالت سموها بهذه المناسبة " مع إحتفال دولة الإمارات العربية المتحدة، بيوم العلم الإماراتي، نستذكر بفخر واعتزاز القائد المؤسس ورمز الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي أخلص وقدم الغالي والنفيس للحفاظ على علم الوطن شامخاً، ليترك إرثاً ملهماً سيظل حياً خالداً في نفوس أبناء وبنات وطننا الغالي، زارعاً القيم والثوابت الوطنية العريقة، والمبادئ النبيلة، والهوية الأصيلة.. وفي يوم العلم نعيش مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، نستحضر من خلالها أسمى معاني الاتحاد والتلاحم والإنتماء إلى هذه الأرض الطيبة، فخورون بموروثنا الثقافي، وتسامحنا، وحرصنا على أن يكون التعاون وتكاتف الجهود نهجنا لتحقيق التقدم في شتى المجالات".

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