الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من لبنان تضامناً مع السعودية

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت دولة الإمارات سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية. وقال وزير دولة خليفة شاهين المرر، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية. كما قرّرت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

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