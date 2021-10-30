الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد يوم غد السبت طقس صحو بوجه عام غائم جزئيا أحيانا شرقا و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.. بينما يسود الدولة يوم الأحد المقبل طقس رطب صباحا على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف يكون صحوا إلى غائم جزئيا و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الإثنين القادم رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صحوا إلى غائم جزئيا و الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل رطبا صباحا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا و الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم الأربعاء المقبل طقسا رطبا صباحا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية يكون صحوا إلى غائم جزئيا و الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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