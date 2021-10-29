وظائف للمواطنين في جهتين حكوميتين بأبوظبي

المصدر: إعداد: أشرف جمال

طرحت جهتان حكوميتان في أبوظبي عدداً من الشواغر الوظيفية الجديدة المخصصة للكوادر الوطنية من الذكور، أولها وظيفة «فني دعم» من حملة شهادة بكالوريوس IT، مع اشتراط الخبرة بحد أقصى خمس سنوات، وإمكانية قبول الخريجين الجدد، على أن يكون الدوام في مدينة أبوظبي بساعات الدوام الرسمي الحكومي.

كما طرحت الجهة ذاتها وظيفة «محلل قوائم مالية» للمواطنين من حملة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في مجال الوظيفة، مع الخبرة من خمس الى 10 سنوات في مجال المالية، وإتقان اللغة الانجليزية، داعية الراغبين في التقدم للحصول على الوظيفة إلى إرسال الوثائق الثبوتية والسير الذاتية على البريد الإلكتروني: Uaecareerzz@gmail.com

فيما طلبت جهة حكومية متخصصة في مجال الشؤون الإدارية بأبوظبي، موظفين في وظائف «موظف علاقات عامة»، ومساعد إداري، وأخصائي إدارة مبانٍ، ومُدخل بيانات، منوهة إلى ضرورة إرسال الوثائق الثبوتية، على البريد الإلكتروني http:/‏‏‏/‏‏‏abudhabi.gov.job@gmail.comمع ذكر اسم الشاغر وعدد سنوات الخبرة في العنوان.

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