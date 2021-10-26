منصور بن محمد يزور جمارك دبي ويطلع على جهودها في حماية أمن المنافذ الحدودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية بزيارة جمارك دبي، يرافقه سعادة الفريق محمد أحمد المري، نائب رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية وأعضاء المجلس، حيث تابع سموه جهود الدائرة ودورها في تعزيز أمن المنافذ الحدودية، ضمن جولة ميدانية شملت غرفة التحكم والسيطرة بجمارك دبي ومركز جمارك ميناء الحمرية ومركز جمارك الخور ومرفأ ديرة.

وقد أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية الدور الاستراتيجي لجمارك دبي عبر مختلف المنافذ الحدودية العاملة بها في إمارة دبي، وكذلك أثر التعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية لضمان تكامل الأدوار ما يعزز الأداء الكلي لمنظومة أمن المنافذ الحدودية والتي تشكل حجر زاوية رئيسي في حفظ أمن وسلامة المجتمع، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير كافة المقومات التي تضمن أعلى مستويات الأمن والأمان للمجتمع وإسعاد المواطنين والمقيمين والزائرين من أجل أن تكون دبي دائماً أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

وشدد سموه على أهمية مواصلة العمل على تحديث القدرات التقنية ورفع مستوى كفاءة الكادر البشري لجمارك دبي بالمتابعة الدائمة للمستجدات العالمية في مجال التفتيش الجمركي، والاهتمام بتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية واتباع أعلى المعايير الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة وتطوير أطر عمل تكفل أعلى معدلات سرعة ودقة الأداء.

سلامة المجتمع.

واطلع سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية خلال الجولة التي استقبله في مستهلها سعادة أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، على جهود الدائرة الهادفة لحماية سلامة المجتمع عبر تعزيز أمن المنافذ الحدودية في إمارة دبي، وذلك من خلال تطوير الخطط والإجراءات الأمنية لمواجهة كافة التحديات وتحويلها إلى إنجازات تحافظ من خلالها دبي على سمعتها بين المدن الأكثر أمناً وأماناً، وموقعها كمركز إقليمي ودولي للتجارة والاستثمار.

وأعرب سعادة أحمد محبوب مصبح عن اعتزاز جمارك دبي بزيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً دعم الدائرة الكامل لدور وأهداف مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، بينما قدم سعادته شرحاً حول الإجراءات التي تطبقها جمارك دبي لتعزيز مستويات الأمن المتقدمة في دبي عبر دعم أمن المنافذ الحدودية، مع تزويد الدائرة كافة مراكزها الجمركية بأفضل أنظمة المعاينة والفحص التي يتم تطويرها باستمرار من خلال الأفكار والابتكارات الجديدة للمفتشين الجمركيين بما لديهم من مهارات متميزة في مجال تخصصهم نتيجة لخبراتهم المتراكمة ولقدراتهم التي تحرص الدائرة على صقلها باستمرار من خلال أفضل الدورات التدريبة المتخصصة التي توفرها لفرق المعاينة والتفتيش، لضمان تحقيق أعلى درجات كفاءة الأداء ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وعلى الصعيدين الإجرائي والتقني.

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة على الإنجازات التي حققتها جمارك دبي في حماية أمن المنافذ الحدودية من خلال مشروع «سياج» الذي أطلقه قطاع التفتيش الجمركي بالدائرة كمبادرة مبتكرة وذكية لمراقبة المنافذ الجمركية باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة والمتفجرات، إضافة إلى الطائرات بدون طيار، في حين يدعم كل تلك القدرات التقنية عنصر بشري عالي الكفاءة يقوم بمهامه على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع.



وشملت الزيارة شرحا حول وحدة الكلاب الجمركية k9 المساندة في عمليات الاستهداف الميدانية والتفتيش ضمن الحرم الجمركي، ما يمكن المراكز الجمركية من تعزيز قدراتها وإحراز مزيد من التقدم في القضاء على عمليات تهريب المواد الممنوعة عبر منافذ دبي وكشف الجرائم بناءً على عمليات البحث والتتبع والمراقبة وتحليل المعلومات.

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