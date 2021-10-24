عدد من القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

المصدر: أبوظبي - وام

أدى اليمين القانونية أمام معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، عدد من القضاة الجدد، وذلك في ديوان الوزارة في أبوظبي، بحضور سعادة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وسعادة المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي.

ويأتي أداء القضاة لليمين القانونية تمهيداً لاستلام مهام عملهم، كل بحسب ما جاء في القرار الوزاري، وهم: القاضي ياسر عبدالعزيز علي الجوهري، والقاضي عبد الناصر أحمد عبدالقادر المنوفي، والقاضي محمد عبدالرحمن أحمد سمرة، والقاضي عبدالعظيم علي عبدالهادي، والقاضي محمد حازم البهنسي منصور، والقاضي سعد الدين حسن محمد سرحان، والقاضي أحمد صلاح الدين محمد عثمان، والقاضي أحمد جمال الدين أحمد منتصر.

ورحب معالي الوزير بالقضاة الجدد، وأكد على أهمية دور أعضاء السلطة القضائية ومسؤولياتهم في تحقيق العدالة، في ظل الحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية، كأساس للأداء في العمل القضائي، ودعاهم إلى العمل وبذل الجهود لترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون.

من جهتهم، أكد القضاة بالغ امتنانهم للثقة الغالية التي أولتهم إياها القيادة الرشيدة، مؤكدين التزامهم بحمل هذه الأمانة، والعمل في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة، من أجل تطور ورفعة الوطن، وتحقيق أهدافه على مختلف الصعد.

وفي ختام اللقاء تمنى معالي وزير العدل التوفيق للقضاة الجدد ودعاهم إلى أن يبذلوا قصارى جهدهم لترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون من خلال الدقة والسرعة في البت في القضايا وإنجازها في وقتها المحدد، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم السامية.

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