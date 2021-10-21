الطقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح : شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي : مضطرب - متوسط.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 02:43. الجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:52.

بحر عمان : خفيف .فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:54 والمد الثاني عند الساعة23:27 الجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 04:59.

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