50 ألف دولار تحوّل سائق دراجة إلى بطل في ليبيريا

المصدر: كيب تاون ■ د.ب.أ

تحوّل شاب ليبيري (19 عاماً) إلى بطل قومي، بعد أن أعاد أموالاً عثر عليها في الشارع إلى صاحبها. وذكرت صحيفة «ليبيريان أوبزرفر»، أمس، أن إيمانويل تولو، الذي يعمل سائقاً على دراجة نارية بالأجرة، عثر على 50 ألف دولار، ونال تولو جائزة من الرئيس الليبيري، جورج ويا، مكافأة لأمانته. وذكر التقرير أن سيدة أعمال ألقت بالأموال، التي كانت ملفوفة في كيس بلاستيكي، بالخطأ على جانب طريق ريفي في منطقة نيمبا شمال شرق البلاد، واتصل تولو بالمرأة بعد أن أطلقت نداء عبر الإذاعة، ووعدت بمكافأة لمن يساعدها في العثور على أموالها.

وقدم الرئيس للشاب أعلى ميدالية في ليبيريا، ومنحة تعليمية، ودراجتين ناريتين، ومكافأة نقدية. كان تولو، الذي توفي والده وهو صغير، اضطر إلى ترك الدراسة وهو في الصف السابع بسبب ضيق ذات اليد.

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