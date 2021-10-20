مخالفات المواقف إلكترونياً بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أفاد مركز النقل المتكامل في أبوظبي، بأنه سيتم إيقاف طباعة مخالفات مواقف المركبات العامة في الإمارة من قبل المفتشين، وإصدارها بطريقة إلكترونية، عبر الرسائل النصية التي تشتمل على التفاصيل الخاصة بالمخالفة بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وتدعم هذه المبادرة مسيرة التحول الرقمي في خدمات مركز النقل المتكامل وتوسيع قاعدة الخدمات الذكية تماشياً مع الجهود التي يقوم بها المركز لحماية البيئة.

ودعا المركز الجمهور إلى ضرورة التأكد من أن بيانات التواصل الخاصة بمركباتهم تحتوي على أرقام الهواتف الصحيحة لهم بما يضمن استلامهم لأي إشعار للمخالفات المتعلقة بخدمات المواقف العامة على هواتفهم، ليمكنّهم ذلك من الاستفادة من خصم المخالفة بنسبة 25% في حال تم سدادها خلال 30 يوماً من إصدارها.

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