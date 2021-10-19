انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت دبي الرقمية ضمن مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية» 2021، عن آخر مستجدات مشروع «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»، والذي أطلقته بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

يهدف المشروع إلى تمكين حكومة دبي من الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية وتطوير الكفاءات بما يلبي احتياجات وتطلعات المدينة الذكية، من خلال إيجاد شبكة سجلات بيانات مترابطة وموثوقة لمدينة مستدامة وسعيدة. ويأتي المشروع كجزء من مبادرة «سجلات دبي» التي أطلقتها في مارس 2020.

يشارك في المشروع 4 فرق عمل من أربع جهات تعمل جنباً الى جنب بروح الفريق الواحد، ويضم السجل عند اكتمال المشروع بيانات أكثر من 100 جهة حكومية وبيانات أكثر من 90 ألف موظف ضمن منصة «دبي بالس». فيما يشمل السجل أكثر من 60 عنصراً للبيانات وأكثر من 90 عنصراً عند اكتمال المشروع. وقد شهد المشروع تنظيم أكثر من 240 ورشة عمل مع الجهات المختلفة المشاركة في المشروع.

وينقسم المشروع إلى خمس مراحل، حيث تتضمن الأولى 26 جهة، فيما تتضمن الثانية 31 جهة، والثالثة 8 جهات. أما المرحلة الرابعة فسوف تضم 15 جهة والخامسة 29 جهة.



وأعلنت دبي الرقمية عن الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية للمشروع واللتين شملتا بيانات 57 جهة حكومية من جهات حكومة دبي، فيما تعمل حالياً على المرحلتين الثالثة والرابعة للمشروع واللتان ستشملان 23 جهة حكومية، على أن تتضمن المرحلة الأخيرة من المشروع 29 جهة، ليصبح مجموع الجهات عند نهاية المشروع 109 جهة.

وشهدت مستجدات المشروع إطلاق «سجلات دبي»، والذي يشمل معلومات عامة تستخدمها الجهات الحكومية بصيغة موحدة في النماذج الحكومية الرسمية، بهدف توحيد خطاب الحكومة مع المتعاملين. إلى جانب إطلاق «اللوحة القيادية للموارد البشرية في دبي»، والتي شملت بيانات نحو 54 ألف موظف، وتدعم تحقيق العديد من الأهداف النوعية وأبرزها عملية اتخاذ القيادة قرارات سديدة مبنية على بيانات محدثة وموثوقة.

ويتم في هذا المشروع ربط السجلات بين الموارد البشرية في الجهات الحكومية لتحقيق التكامل بين هذه الجهات في عملية توفير سجل موحد للموارد البشرية، وبالتالي وفرت الجهات بياناتها الخاصة بالموظفين التي عالجتها «مؤسسة بيانات دبي» التابعة للهيئة، ورفعت من جودتها لتصل إلى أكثر من 95%.

ويشمل نطاق تطبيق المشروع، كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة، إلى جانب كافّة البيانات الخاصّة بالمُوظّفين المدنيين. فيما تتضمن عناصر بيانات السجل الموحد: البيانات الشخصية، والبيانات الوظيفية، وبيانات المؤهل العملي والخبرات.

وبلغت مستويات الجودة لبيانات جهات السجل، 98% كنسبة استكمال لبيانات جهات المرحلة الأولى (النسبة الأولية %67.98 )، و 90% كنسبة استكمال لبيانات جهات المرحلة الثانية (النسبة الأولية %75.20 )، و99% كنسبة دقة البيانات لجهات المرحلة الأولى و الثانية.

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