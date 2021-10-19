إطلاق النسخة الإماراتية من «لعبة الحبار» في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظم برنامج «ذا كاسبرز» الكوميدي وهو من تقديم وإعداد خمسة شباب إماراتيين، أول تحدي «لعبة الحبار» في إمارة دبي المستوحاة من أحداث المسلسل الكوري الشهير Squid Game والذي احتل صدارة منصة نيتفلكس Netflix للمسلسلات والبرامج التلفزيونية والأفلام الأكثر شهرة من جميع أنحاء العالم.

ولاقت الحلقة التي تم بثها عبر منصة البرنامج «The Cuspers» المتواجدة على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» يوم السبت الماضي أكثر من 4000 مشاهدة خلال الساعات الأولى من إطلاقها، والتي تم فيها استضافة 31 مشاركاً يتنافسون جميعاً خلال التحدي للفوز بجائزة نقدية للفائز بالمركز الأول، تضم المنافسة خمس جولات تقوم خلالها لجنة التحكيم باختيار أفضل المتنافسين واستبعاد الخاسرين بإطلاق كرات الطلاء المشهورة في لعبة البينتبول paintball.

وأشار عضو في برنامج «ذا كاسبرز» مطر المهيري، إلى أن جميع الأنشطة والعروض المقدمة في حلقة «لعبة الحبار» تأتي لأغراض الترفيه فقط، وأكد التزام جميع أعضاء البرنامج بقواعد السلامة التي تم الإشارة إليها قبل بدء التحدي.

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