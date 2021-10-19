حديقة حيوان العين تستقبل زوّارها «مجاناً» بسبب «تغريدة»

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

«نعتذر أيها الأحبة.. ‏لم نوفق في صياغة تغريدتنا وقمنا بحذفها، ولأنكم شريكنا الأول، نقدم للجميع دخولاً مجانياً.. شكراً لأنكم الداعم الأول لنجاحاتنا».. تغريدة بثها الحساب الرسمي لحديقة الحيوان بالعين على موقع «تويتر»، حملت اعتذاراً عن تغريدة أخرى بثتها قامت بحذفها بعد دقائق من النشر، بعدما تسببت في غضب مئات المتابعين الذين اعتبروها «مسيئة».

وقال المدير العام للمؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، غانم الهاجري على حسابه بـ«تويتر»: «أعتذر منكم جميعاً لتعبير لم يحالفه التوفيق في الصياغة، والذي كان من دون قصد وحقكم علينا، فريقنا دائماً يسعى بكل جد للإبداع، وقد منحناهم كامل الصلاحيات والدعم لإيماننا بقدراتهم وثقتنا فيهم، سنستمر في هذا النهج وسيتم العلاج لمثل هذه الحالة بلاشك».

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