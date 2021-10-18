انخفاض في درجات الحرارة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا، وستكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون مضطربا نهارا يصبح متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:41 والثاني عند الساعة 00:39 والجزر الأول عند الساعة 18:37 والثاني عند الساعة 06:39 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:44 والثاني عند الساعة 21:33 والجزر الأول عند الساعة 15:16 والثاني عند الساعة 03:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 35 26 80 20 دبي 35 27 80 15 الشارقة 36 23 80 15 عجمان 36 27 85 20 أم القيوين 36 22 85 20 رأس الخيمة 35 24 90 25 الفجيرة 33 27 85 20 العين 37 26 90 20 ليوا 37 22 75 20 الرويس 34 24 75 30 السلع 36 21 70 30 دلما 32 28 80 35 طنب الكبرى 35 30 80 30 طنب الصغرى 35 30 80 30 أبو موسى 35 30 85 30 – مل.

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