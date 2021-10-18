مبادرة إماراتية لتأسيس اتحاد للمخترعين العرب

المصدر: القاهرة ■ الإمارات اليوم

أشادت الأوساط المصرية والعربية، المتخصصة في قطاع الاختراع والابتكار، بالمنجزات والمخترعات المتميزة لرئيس جمعية المخترعين الإماراتية، المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان، ولقيت مبادرته تأسيس اتحاد للمخترعين العرب يكون مقره الإمارات، ترحيباً كبيراً بدور هذه المبادرة في تعزيز الحضور العربي للمخترعين في الأوساط العالمية.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي عقدها مجان بقاعة نادي نقابة المهندسين المصريين في القاهرة، بحضور قيادات نقابات وجمعيات الاختراع والابتكار المصرية والعربية.

وعقدت جمعية المخترعين الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً في القاهرة مع نقابة المخترعين المصريين، والجمعية المصرية للمخترعات وشباب المخترعين العرب، تم خلاله استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين الجمعية لرعاية وتشجيع الفتيات والشباب المخترعين العرب.

وأثنى مجان على جهود النقابة والجمعية المصرية في دعم المخترعين، وتصنيع النماذج الأولية للاختراعات الجديدة، وتقديمهما للخدمات الاجتماعية، وجهودهما في إقامة مشروعات جديدة داعمة للمخترعين، وأشار مجان إلى أن الجمعية تعمل على الارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية، وتطوير مهاراتهم بإقامة الدورات والمؤتمرات وتوفير سُبل إبراز اختراعاتهم.

من جانبها، باركت استشاري علوم المواد وتطبيقاتها نقيب المخترعين المصريين، الدكتورة هبة الرحمن أحمد، جهود جمعية المخترعين الإماراتية، وإنجازات أبناء الإمارات في ميدان الاختراع، وحرص حكومة الإمارات على دعم الاختراع والابتكار واعتماد شهر وطني إماراتي للابتكار، ما يعزز روح الاختراع والابتكار في نفوس الجميع، ودور القوانين الإماراتية في حفظ براءات الاختراع وبرامج تسجيلها الإماراتية الخليجية.

وبحث الطرفان مشروع تأسيس اتحاد عربي للمخترعين، يعمل على نشر العلم والثقافة العلمية بين المخترعين بصفة عامة في الوطن العربي، وتحقيق التعارف والتقارب بين العلماء والمخترعين العرب في كل الدول العربية.

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