«بريد الإمارات» يطلق تطبيقا جديدا للهواتف الذكية خلال «جيتكس 2021»

المصدر: دبي - وام

أطلقت مؤسسة بريد الإمارات تطبيقها الذكي الجديد والمطور خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2021،ويوفر التطبيق المبتكر خيارات مواقع إضافية للمتعاملين إضافة إلى تحسين مستويات الكفاءة في تتبع الشحنات بما يمثل خطوة أساسية نحو التحول الرقمي.

وتم تصميم التطبيق الجديد ليحسّن الكفاءة في الخدمات والحلول حيث سيتمكن المستخدمون المسجلون من الاستفادة من الخدمات بشكل فوري وسريع على أن يتم تحديث شحناتهم بشكل مباشر ليتمكنوا من تتبعها بدقة وفورية عبر الإشعارات التي يحتويها التطبيق المتاح في متاجر Google وApple play. كما يوفر التطبيق خيارات أكثر مرونة لخدمات الاستلام والتوصيل كتحديث نقاط الخدمة الجديدة الخاصة ببريد الإمارات ضمن محطات الوقود.

وذكر عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات أن هذه الإضافة الجديدة تأتي ضمن محفظة المجموعة المتكاملة من الخدمات لتؤكد من جديد على استجابتها الفورية للمتغيرات والاتجاهات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تسود مختلف القطاعات اليوم بما في ذلك القطاع البريدي.

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