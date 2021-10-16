«الشارقة السينمائي» يناقش أثر «كورونا» في إنتاج الأفلام

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

استضاف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في دورته الثامنة، الكاتب والمخرج الإماراتي مصطفى عباس، ومدير البرمجة في مهرجان نيويورك السينمائي الدولي للأطفال ماريا كريستينا فيلاسينور، في جلسة حوارية، أكدا خلالها أن جائحة «كورونا» لم تؤثر في عالم السينما، على الرغم من التحديات التي أوجدتها الأزمة.

وناقشت الجلسة، التي أقيمت بعنوان «مستقبل صناعة السينما»، وأدارتها بلقيس صابر، التغيّرات الجوهرية التي أحدثتها الجائحة في صناعة السينما. وأشاد الخبيران الضيفان بالجهود التي يبذلها مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دعم السينما وتطويرها، بأسلوب إبداعي يسهم في جذب اهتمام شريحة أوسع من الجمهور بهذا الفن الراقي.

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