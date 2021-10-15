حمدان بن زايد: في «عام الخمسين».. نحتفي بزفاف 50 عريساً من أبناء الظفرة

المصدر: الظفرة ■ وام

وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم عرس جماعي لـ50 عريساً من أبناء منطقة الظفرة، في إطار احتفالات الدولة بـ«عام الخمسين».

وقال سموه إن «الدولة ستحتفل بعد 50 يوماً باليوم الوطني الـ50، وفيه نستذكر الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين، الذين وضعوا أسس بناء دولتنا الحديثة، وجهودهم في توحيدها، ورفع راية علمها عالياً بين الأمم.. يوم نستذكر فيه سجلاً حافلاً بإنجازات ونجاحات بدت وكأنها مستحيلة المنال، ولم تكن لتتحقق لولا الصبر والعزيمة والإصرار والإرادة التي يتحلى بها أبناء الإمارات».

وأكد سموه أن «عام الخمسين» يمثل انطلاقة جديدة نحو المستقبل الواعد، الذي ينتظر دولة الإمارات، وسيكون بداية جديدة لمستقبل مليء بالإنجازات والطموحات، وتحقيق الأهداف التي باتت أكثر وضوحاً.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً متكاملاً للدولة الحديثة والناجحة في كل المجالات، بفضل حكمة ورؤية قيادتها، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه المواطنين في قصر مزيرعة في مدينة ليوا، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «لقد أثبت أبناء الدولة أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.. فثقتنا وأملنا فيهم كبير، ودولة الإمارات تحتاج منهم إلى بذل المزيد من العطاء والجهد المضاعف لمواصلة النجاح والتقدم لهذا الوطن».

وأضاف سموه أن «عام الخمسين» يشكل علامة فارقة في تاريخ الإمارات، وسيشهد انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد لمرحلة تنموية رائدة في القطاعات الحيوية كافة، مشيراً إلى أن الثاني من ديسمبر سيظل يوماً راسخاً في ذاكرة الوطن، ومناسبة عزيزة على قلوب جميع مواطني الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة، يعبّر فيها الجميع عن فرحتهم وفخرهم بمسيرة حافلة بالإنجازات التي شملت كل القطاعات.

وقال سموه: «على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن الإمارات نجحت كعادتها في تحويل التحديات إلى فرص للإبداع والتطوير، ونجحت في تحقيق إنجازات كبرى خلال الفترة الماضية، شملت إطلاق (مسبار الأمل)، وتدشين محطتي براكة للطاقة النووية السلمية، وانطلاق معرض (إكسبو 2020 دبي)، وغيرها من الأنشطة والفعاليات المختلفة».

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