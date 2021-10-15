جهة حكومية تطرح وظائف للشباب المواطنين في 5 تخصّصات

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أعلنت جهة حكومية في إمارة أبوظبي، عن توافر عدد من الشواغر المخصصة لمواطني الدولة من الخريجين الجدد، في خمسة تخصصات مهنية، أولها «الموارد البشرية»، لحملة شهادة في تخصص الموارد البشرية أو ما يعادلها، ولا يشترط أي خبرة، والثاني «الاستراتيجية»، لحملة شهادة في الاستراتيجية أو الاتصال الاستراتيجي أو ما يعادلها، مع عدم اشتراط أي خبرة. كما شملت قائمة التخصصات المطلوبة «مراقبة الأداء والجودة» لحملة شهادة في مراقبة الأداء أو ما يعادلها، من دون اشتراط أي خبرة، بالإضافة إلى وظيفة في «إدارة المرافق» لحملة مؤهل علمي «علوم بيئية»، مؤكدة أن الرواتب سيتم تحديدها خلال المقابلة الوظيفية. فيما طرحت الجهة وظيفة في مجال «تقنية معلومات واتصالات» للمواطنين من حملة بكالوريوس أو أعلى في أي تخصص ضمن مجال تقنية المعلومات والاتصالات، مشترطة الخبرة من 2 - 10 سنوات، وداعية الراغبين في التقدم بطلبات التوظيف إلى إرسال الوثائق الثبوتية على البريد الإلكتروني uaejob2022@gmail.com

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