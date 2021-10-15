7 شروط للتعيين في الوزارات والهيئات الاتحادية

المصدر: إعداد: أشرف جمال

حدد دليل إجراءات الموارد البشرية الحكومية، في نسخته المحدثة، سبعة شروط أساسية لاستيفاء إجراءات تعيين المتقدمين للشواغر لدى أي وزارة أو جهة اتحادية، مع إلزام المتقدم للوظيفة بتقديم المستندات الثبوتية اللازمة.

وبحسب الدليل، تضمنت الشروط السبعة أن يكون المرشح للوظيفة حسن السيرة والسلوك، وألّا تقل سنه عن السن القانونية المعتمدة للعمل في الدولة، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية، مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص بالدولة، ومتفقة وطبيعة الوظيفة، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح، وأن يكون لائقاً طبياً وفقاً لقرار الجهة الطبية الرسمية، وألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رُد إليه اعتباره، وذلك من واقع شهادة بحث الحالة الجنائية من الجهات المختصة، وألاّ يكون قد سبق فصله من الخدمة السابقة بسبب مخالفات جسيمة مرتبطة بالعمل، أو بسبب حكم قضائي نهائي في جريمة.

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