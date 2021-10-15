116 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و173 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجرائها 320 ألفاً و554 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738 ألفاً و268 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2117 حالة، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 173 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 731 ألفاً و802 حالة.

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