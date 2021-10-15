تعيين مساعدَين لمدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (48) لسنة 2021 بتعيين عبدالرحمن عاضد راشد المهيري، مساعداً لمدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، لشؤون مراسم ولي العهد والتشريفات.

كما أصدر سموّه القرار رقم (49) لسنة 2021 بتعيين عمر عيسى سعيد عيسى الفلاسي، مساعداً لمدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، لشؤون مراسم نائب الحاكم.

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