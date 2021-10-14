طقس رطب مع تباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد الأيام المقبلة طقس رطب وغائم جزئيا تنشط خلاله الرياح أحيانا مع تباين في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض.

وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة من الجمعة إلى الثلاثاء - أن الطقس غدا سيكون رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحو إلى غائم جزئيا أحيانا نهارا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس يوم «السبت» رطبا صباحا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر طقس يوم «الأحد» رطبا صباحا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على السواحل، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون طقس يوم «الإثنين» رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق أقصى غرب الدولة يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، والرياح: شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب غربا آخر الليل في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويشهد يوم «الثلاثاء» طقسا رطبا صباحا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا وتظهر بعض السحب المنخفضة على الجبال شرقا بعد الظهر مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسطا إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان

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