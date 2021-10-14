«دورية السعادة» تستضيف عائلة أفغانية في جولة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

استضافت دورية السعادة بشرطة أبوظبي عائلة أفغانية من مدينة الإمارات الإنسانية بأبوظبي في جولة للتعرف إلى المعالم الحضارية في العاصمة، والاطلاع عن قرب على عادات وتقاليد سكانها وقيم التعايش والتسامح الراسخة.

وعززت دورية السعادة نشر البهجة والسعادة لدى العائلة التي تضم أربعة أفراد من بينهم أطفال تمازجت فرحتهم مع مشاهد العاصمة وجمالياتها.

وقدم قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي هدايا تذكارية أسهمت في نشر السعادة والبهجة في نفوسهم، إلى جانب تعريفهم بالإرث العريق لشرطة أبوظبي وجهودها في الحفاظ على موروثها التاريخي الذي يعبر عن بدايات ومراحل التطور التي شهدتها المسيرة الشرطية والأمنية منذ التأسيس عام 1957 حتى يومنا هذا، والتي جعلت من مدينة أبوظبي من أفضل المدن أماناً على المستوى العالمي.

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