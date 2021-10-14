«تيك توك» تزيل 81 مليون فيديو مخالف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت منصة الفيديو القصيرة «تيك توك»، أمس، تقرير الشفافية الثاني لهذا العام والذي يوضح حجم وطبيعة المحتوى والحسابات المخالفة التي تمت إزالتها من المنصة في الربع الثاني من عام 2021. ويقدم التقرير نظرة ثاقبة على المحتوى الذي تمت إزالته لانتهاكه إرشادات المجتمع الصارمة لـ«تيك توك»، الأمر الذي يعزز المساءلة العامة للمنصة أمام المجتمع وصانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية.

وتمت إزالة 81 مليوناً و518 ألفاً و334 مقطع فيديو عالمياً من أبريل إلى يونيو الماضيين، وهو ما يمثل أقل من 1٪ من إجمالي المحتوى الذي تم تحميله.

وتم حذف 93٪ في غضون 24 ساعة من النشر و94.1٪ قبل الإبلاغ عنها من قبل المستخدم، والإنجاز الأكبر هو اكتشاف أن 87.5٪ من المحتوى الذي تمت إزالته لم يحظ بأي مشاهدات.

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