«دورية السعادة» تستضيف عائلة أفغانية في جولة بأبوظبي

المصدر: متابعة-موقع الامارات اليوم

استضافت دورية السعادة بشرطة أبوظبي عائلة أفغانية من مدينة الإمارات الإنسانية بأبوظبي في جولة للتعرف على المعالم الحضارية في العاصمة والاطلاع عن قرب على عادات وتقاليد سكانها وقيم التعايش والتسامح الراسخة.

وقدم قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي هدايا تذكارية أسهمت في نشر السعادة والبهجة في نفوسهم إلى جانب تعريفهم بالإرث العريق لشرطة ابوظبي وجهودها في الحفاظ على موروثها التاريخي الذي يعبر عن بدايات ومراحل التطور التي شهدتها المسيرة الشرطية والأمنية منذ التأسيس عام 1957 حتى يومنا هذا والتي جعلت من مدينة ابوظبي من أفضل المدن أمانا على المستوى العالمي.

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