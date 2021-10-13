«براند دبي» و«الطرق» تطلقان مشروعات إبداعية تروي قصة نجاح دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن الاتفاق على بدء مرحلة جديدة من الشراكة بين الجانبين، يتم خلالها تنفيذ سلسلة من المشروعات الجديدة الرامية إلى تعزيز المشهد الجمالي في الإمارة، وضمن عدد من مناطقها الحيوية، من خلال نشر أعمال إبداعية تهدف بالدرجة الأولى لإبراز ملامح مهمة من ثقافة دبي وتراثها العريق، وإنجازاتها الكبرى وطموحاتها للمستقبل، ولتقديم إضافات فريدة تعزز من مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والسياحة في العالم، والأكثر تشجيعاً للإبداع واهتماماً بالمبدعين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بين المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، بمقر المكتب الإعلامي في «وان سنترال»، بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من مشروعات نوعية، في سياق الشراكة التي جمعت بين «براند دبي» وهيئة الطرق والمواصلات، على مدار السنوات الثلاث الماضية، والتي ركزت في مجملها على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل دبي إلى متحف مفتوح، كما تناول الاجتماع التعاون في تطوير مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الطاير أن الإبداع قيمة كبيرة رسختها القيادة، وحققت بها دبي إنجازات نوعية فريدة أوصلتها إلى العالمية، منوهاً بأن الأفكار المبدعة تعدّ من أهم الركائز الأساسية للنمو والتطور، وهي دائماً محل اهتمام الهيئة وعنايتها، معرباً عن ترحيبه بتجديد الشراكة الرامية إلى تقديم إضافات نوعية تتكامل مع جهود الهيئة في تطبيق الحلول الإبداعية التي تواكب التوسع العمراني والنمو الحضري المستمر في دبي، ترسيخاً لموقعها نموذجاً متميزاً لمدن المستقبل.

وأضاف أن الهيئة تحرص على أن يكون الإبداع حاضراً في مختلف تصاميم مشروعاتها، وبما يتوافق مع روح دبي المبدعة، ونحن ندعم في هذا السياق جهود «براند دبي» في تعزيز وتطوير المشهد الإبداعي للإمارة.

وأعربت المرّي عن اعتزاز «براند دبي» بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لكونها المسؤولة عن جزء مهم من المشروعات والمبادرات الإبداعية والمبتكرة، التي تسهم في التأكيد على مكانة دبي كإحدى مدن العالم الأكثر تطوراً وتنوعاً ثقافياً وحضارياً، وإبراز الملامح الإبداعية في كل أرجاء الإمارة، تأكيداً على مكانتها مدينةً عالميةً تحتفي بالإبداع والمبدعين.

وقالت: «نثمّن التعاون الكبير من جانب هيئة الطرق والمواصلات، وما تقدمه من نموذج يحتذى في الاهتمام بالإبداع وتشجيع مساراته المختلفة، وتضمينه عنصراً أساسياً في المشروعات الكبرى التي تتولى تنفيذها، ونحن حريصون على إطلاق المزيد من المبادرات المشتركة انطلاقاً من الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرامية إلى جعل دبي مركزاً عالمياً نابضاً بالتطور والحضارة».

وأوضحت المري أن الهدف من وراء مشروعات «براند دبي»، تعزيز رسالة دبي إلى العالم.

مطر الطاير:

• «الإبداع قيمة كبيرة رسختها القيادة، وحققت بها دبي إنجازات نوعية فريدة أوصلتها إلى العالمية».

منى المرّي:

• «إبراز الملامح الإبداعية في كل أرجاء الإمارة، تأكيداً على مكانتها مدينةً عالميةً تحتفي بالإبداع والمبدعين».

تأثيرات الفنون الإبداعية

قالت مديرة «براند دبي»، نهال بدري، إن دبي مدينة جعلت سعادة المجتمع هدفاً وغاية، وحشدت كل المقومات اللازمة للوصول إليها، ونحن في «براند دبي» نؤمن بالتأثيرات الإيجابية للفنون الإبداعية في تحقيق السعادة ونشرها بين الناس.

من جانبها، أفادت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق، روضة المحرزي، بأن الشراكة بين الجانبين تدعم رؤيتنا المشتركة في إبراز دور الفنون، كقيمة إنسانية تسهم في تعزيز هوية دبي العصرية، وذلك عبر إضفاء اللمسات الجمالية على المشروعات التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع «براند دبي».

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