قرارات جديدة بشأن تطوير نظام إدارة الأداء الوظيفي والكفاءات في حكومة عجمان

المصدر: عجمان - وام

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية مجموعة من القرارات بشأن تطوير نظام إدارة الأداء الوظيفي واعتماد أطر الكفاءات الفنية والسلوكية لموظفي حكومة عجمان على أن يُعمل بها اعتبارا من أول يناير 2022.

وتهدف تلك القرارات إلى تقديم آلية واضحة لقياس ومراقبة ومتابعة وتقييم أداء الموظفين بشكل دقيق وفعال وعادل بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية وتحفيز الموظفين ودفع أدائهم باتجاه مستويات إنتاجية أكبر وجودة أفضل بالإضافة إلى وضع منهجية علمية لربط المكافآت والحوافز والعلاوات بمستوى الأداء وبرامج التدريب والتطوير والعمل على تقدير الإنجازات والنتائج المتميّزة وضمان تحقيق درجة عالية من الموضوعية والشفافية من خلال التواصل والحوار المستمر والبناء بين مختلف المستويات الوظيفية.

ونص القرار الأول على اعتماد النسخة المطورة والمحدثة من نظام إدارة الأداء الوظيفي في حكومة عجمان على أن يلغى القرار رقم (11) لسنة 2014 بشأن اعتماد دليل نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة عجمان 2014 وذلك دون المساس بصحة أي قرارات صدرت أو أي إجراءات اتخذت بموجبه قبل الغائه.

ويطبق النظام على جميع موظفي الجهات الحكومية في الإمارة، والتي تسري عليها أحكام القانون كما يركز النظام على ترسيخ ثقافة تطوير الأداء المؤسسي المبني على نتائج قياس ومؤشرات أكثر دقة والمساهمة في الوصول إلى بيئة عمل سعيدة تشجع على التواصل المستمر وعلى الشفافية وتحفز على زيادة الإنتاج وفعالية تحقيق الخطط وتتوفر فيها فرص التعلم والتطوير.

وتتألف دورة النظام من أربعة مراحل رئيسية وهي مرحلة التخطيط ومرحلة تقييم الأداء النصف سنوي ومرحلة مراجعة وضبط النسب الموجهة لنتائج الأداء ومرحلة المكافأة والتقدير وفق أنظمة الحوافز والمكافآت المعتمدة.

واعتمد القرار الثاني الدليل الإسترشادي لإطار الكفاءات الفنية لموظفي حكومة عجمان الذي يهدف إلى نشر الوعي بين المديرين والموظفين حول ماهية الكفاءات (التخصصية) الفنية وتعريفاتها ومؤشراتها بالإضافة إلى استخداماتها بما يدعم اكتساب وتطوير المعارف والمهارات والقدرات الواجب توافرها لأداء الوظائف على الوجه المطلوب.

كما اعتمد القرار الثالث إطار الكفاءات السلوكية لموظفي حكومة عجمان بالتوائم مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية الذي يقوم عل ثلاثة محاور تتمثل في الروح القيادية والنظرة المستقبلية والإنجاز والتأثير.

وتتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان إصدار القرارات التنفيذية والتعاميم والأدلة والنماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام نظم هذه القرارات.

ويُلغى أي نص أو حكم ورد في أي نظام أو إطار أخر يتعارض مع أحكام هذه القرارات.

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