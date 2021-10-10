6 متطلبات للحصول على تأشيرة إقامة للمتقاعدين الأجانب في الدولة

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ستة متطلبات للحصول على تأشيرة إقامة للمتقاعدين الأجانب في الدولة، ومدتها خمس سنوات، وهي إثبات وديعة مالية لا تقل عن مليون درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتعهد بنقل الوديعة المالية أو الاستثمار بقيمة الوديعة داخل الدولة، وكشف حساب آخر ستة أشهر، يتضمن إثبات الدخل السنوي الذي لا يقل عن 180 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وشهادة الخبرة بما لا يقل عن 15 سنة، وصورة شخصية ملونة، وصورة جواز السفر.

وشرحت الهيئة أن الخدمة التي يمكن التقدم إليها عبر تطبيقها الذكي تمكّن المتقاعد الأجنبي من إصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرته، موضحة مجموعة من الشروط والأحكام عند التقدم بطلب الحصول على هذه التأشيرة، منها أنه يمكن تقديم الطلب لأفراد الأسرة، ولو كانت إقامتهم فعالة وغير منتهية، وفي حال الموافقة على الطلب، وكانت إقامة فرد الأسرة فعالة وغير منتهية، سيتم تغيير حالة الطلب إلى «في انتظار إلغاء الإقامة – التأشيرة»، وسيتم إرسال إشعار المتعامل ليقوم بإلغاء إقامة أو تأشيرة فرد الأسرة.

وبعد إلغاء التأشيرة أو الإقامة لفرد الأسرة، سيتم تحديد حالة الطلب بشكل آلي، ويتم إرساله للتدقيق.

ونبهت إلى أنه سيتم إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أنه قد تكون كامل رسوم الطلب التي يتم استيفاؤها غير مستردة في حال تم رفض الطلب، داعية الأفراد إلى مراجعة إيصال الطلب، لمعرفة الرسوم المستردة في حالة رفض الطلب.

في سياق متصل، يتيح برنامج تأشيرة «تقاعد في دبي» الحصول على إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وهي تستهدف المتقاعدين الذين لا تقلّ أعمارهم عن 55 سنة، الذين يستوفون أحد الخيارات المالية الآتية: وجود دخل شهري بقيمة 20 ألف درهم راتباً تقاعدياً أو من مكان العمل السابق، ووجود مدخرات بقيمة مليون درهم في وديعة ثابتة لمدة ثلاث سنوات، والاستثمار في عقار غير مرهون بقيمة مليوني درهم، أو وديعة ثابتة لا تقلّ عن مليوني درهم لمدة ثلاث سنوات، وعقار غير مرهون.

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