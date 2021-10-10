«الشارقة السينمائي الدولي» ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه عن بُعد، حتى 15 أكتوبر الجاري، مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وتقدّم الدورة الجديدة من المهرجان، التي تقام تحت شعار «فكر سينما»، أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة عربية وأجنبية.

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