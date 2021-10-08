«بيئة أبوظبي» تحذّر الجمهور من ثعابين البحر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دعت هيئة البيئة - أبوظبي، الجمهور إلى الانتباه من الثعابين البحرية في الشواطئ، مشيرة إلى أن انخفاض درجة الحرارة يؤدي أحياناً لدفعها نحو رمال الشواطئ.

وتُعدّ هذه الثعابين البحرية، المعروفة محلياً بـ«بوجنّي» غير ضارة ومسالمة للإنسان، ما لم يتم استفزازها، ويمكن رؤيتها في هذه الفترة تسبح نحو المياه الضحلة، لتتغذى وتتكاثر، أو في المياه المفتوحة، أو بالقرب من الشواطئ.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال مصادفة ثعبان بحري على الشاطئ، ينبغي تفادي لمسه أو الإمساك به؛ مع إبلاغ إدارة الشاطئ، أو التواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555. وفي حال التعرض للدغة الثعبان البحري، ينبغي نقل المصاب فوراً نحو أقرب مستشفى.

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