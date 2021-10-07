مطلوب مصورون محترفون لـ«جناح الشباب» في إكسبو 2020

المصدر: أشرف جمال- أبوظبي

أتاحت المؤسسة الاتحادية للشباب عدداً من الوظائف الشاغرة في مهنة «مصور» للمشاركة في فعالياتها خلال «إكسبو 2020»، إذ أفادت بأنها تبحث عن شباب محترفين في التصوير، من أصحاب المواهب والإبداعات في مجال المحتوى المرئي من صور وفيديوهات للإبداع لتوثيق أنشطة وبرامج ومبادرات جناح الشباب في إكسبو، والاحتفاء، بمواهبهم وإبرازها وفق توجهات الجناح.

وحددت المؤسسة عدداً من المهام والمهارات التي ينبغي أن يتحلى بها الراغبون في التقدم للوظائف، تشمل «إدارة جدولة مصوري الصور والفيديوهات لكل طلبات جناح الشباب لمدة ستة أشهر، اختيار أفضل الصور الملتقطة لكل حدث (ليتم استعمالها في العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي)، تعديل الفيديوهات بسرعة مباشرة بعد كل حدث، تعديل الصور بكل سرعة خصوصاً بعد اختيار أفضل اللقطات، توفير 2 حجم لكل مقطع فيديو (1: 1 و 4: 5)، تسجيل صوتي على أرض الواقع بشكل يومي، أدوات التصوير مثل الأضواء وأوتوكيو وتيليبرومتلر، وكل الأدوات المطلوبة يجب أن تكون جاهزة للاستعمال يومياً».

ودعت المؤسسة الراغبين في التقدم للشواغر وتأدية المهام المطلوبة إلى إرسال السير الذاتية وطلبات الترشيح عبر البريد الإلكتروني info@fya.gov.ae

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news