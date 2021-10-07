شرطة أبوظبي تحذر من أساليب احتيالية لسرقة أرصدة البنوك

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم الردّ على المكالمات المجهولة، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل المشبوهة.

وحثت عملاء البنوك على التواصل مع البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية لهم مباشرة، عبر أرقام هواتفها على مواقعها الإلكترونية، لافتة إلى أن المحتالين يرسلون روابط إلكترونية أو يتواصلون مع الضحايا هاتفياً، ويطلبون منهم تزويدهم ببياناتهم البنكية، متحججين بأسباب عدة، منها حظر بطاقة الصراف الآلي، أو تحديث البيانات، أو الادعاء بفوز العميل بجائزة فاز بها في مسابقة لم يشترك فيها.

وأوضحت أن الأساليب الاحتيالية تصل إلى درجة الادعاء بأنهم من ضمن المكرمين المشاركين في التعقيم الوطني، بهدف استدراج الضحايا بهذه الطريقة المضللة للاحتيال عليهم والحصول على معلومات حساباتهم البنكية، وإعادة استخدام تلك البيانات من جديد في سحب الأرصدة المالية.

ونصحت الجمهور بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص، سواء كانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو أرقام التعريف الشخصي الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور.

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