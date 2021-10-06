محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر

المصدر: أبوظبي -وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

وبحث سموه و الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - العلاقات الأخوية و سبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

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