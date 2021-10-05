شرطة أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للمعلم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرمت شرطة أبوظبي الكادر الإداري والمدرسين ، في مدرسة خليفة بن زايد ( للتعليم الثانوي) في أبوظبي، وعدد من المحاضرين في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ، و الهيئة التدريسية في كليات التقنية العليا، ومن بينهم مدرسي برنامج سوق العمل بالمؤسسات العقابية والإصلاحية والهيئة التدريسية في أكاديمية ربدان بأبوظبي، بالتنسيق مع دورية السعادة وذلك احتفالاً بيوم المعلم العالمي والذي يصادف الخامس من أكتوبر سنوياً .

ونفذت الفعاليات الاحتفالية بيوم المعلم العالمي كل من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع، وإدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية وقسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بالتعاون مع مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي.

وأشادت شرطة أبوظبي خلال التكريم بالدور الرائد للمعلمين في مسيرة النهضة والتطوير وتمنت للمكرمين المزيد من العطاء والسداد في مسيرتهم العلمية تأكيداً على جهودهم المتميزة في تحقيق رسالتهم التربوية السامية في نقل العلم والمعرفة إلى أبناءنا الطلبة و تخريج كوادر متعلمة تسهم في عملية البناء والتنمية المستدامة لهذا البلد المعطاء.

وأكد العميد راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية خلال تكريمه المحاضرين بالأكاديمية على الدور الكبير للمعلمين في مسيرة النهضة والتطوير، متمنيًا لهم المزيد من العطاء والسداد في مسيرتهم العلمية لافتاً إلى جهودهم المتميزة في تخريج كوادر شرطية مسلحة بالعلم والمعرفة تسهم بدورها في تعزيز مسيرة الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع كما اعرب عن اعتزازه بكافة المحاضرين في الأكاديمية، مؤكدًا أهمية دورهم الريادي ورسالتهم السامية في إعداد رجال أمن مثقفين وواعين يخدمون الوطن .

وكرم الفريق الأكاديمي في إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية الهيئة التدريسية في كليات التقنية العليا وأكاديمية ربدان بأبوظبي، بالتنسيق مع دورية السعادة احتفاء باليوم العالمي للمعلم

وأثنى العميد عثمان حاجي الخوري، مدير إدارة البعثات على الدور الرائد الذي يقوم به المعلمون في مسيرة النهضة والتطوير، متمنيًا لهم المزيد من العطاء والسداد في مسيرتهم العلمية، وموضحًا أن الاحتفالية بهذه المناسبة تأتي احتفاء بانجازات دولة الإمارات في مضمار تمكين المعلم ووضعه في المكانة اللائقة به ليس كونه مربياً للأجيال فحسب، بل انطلاقاً من قناعة قيادة الدولة ومؤسساتها المختلفة بأن المعلم هو كلمة السر في نهضة الوطن والأمة حيث تقدمت الإمارات الصفوف عالمياً في الاهتمام بالمعلم ورعايته وتذليل العقبات التي تواجهه في سبيل إنجاز رسالته في خدمة المجتمع.

وكرمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية -الوثبة بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مدرسي برنامج سوق العمل في كليات التقنية العليا مشيدة بجهودهم الرائدة في تعليم النزلاء المواطنين .

ونفذ قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي مبادرة تكريم الكادر الإداري والمدرسين بمدرسة خليفة بن زايد الثانوية وذلك بالتعاون مع مركز شرطة الروضة بمديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي و ارتدى عناصر الشرطة من "الموروث الشرطي" الزي الأول لشرطة أبوظبي خلال الاحتفاء بهذه المناسبة.



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