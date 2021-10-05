40 عملاً فنياً إبداعياً لأطفال «الشارقة السينمائي»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ينظّم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، ضمن فعاليات دورته الثامنة، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري، المعرض السنوي «الفنون الإعلامية»، الذي يحتفي بتجارب طلبة مؤسسة «فن»، ممن تعلموا الفنون الإعلامية خلال الورش التي نظمتها المؤسسة بين أعوام 2019 و2021.

ويقدم المعرض، أكثر من 40 عملاً فنياً في الرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة، بالإضافة إلى العديد من أعمال التصوير الفوتوغرافي، التي تعكس وجهات النظر الفنيّة، ومهارات اليافعين في رواية القصص، بالإضافة إلى كونها مصدر إلهام لأقرانهم، والمهتمين بصناعة السينما.

ويمكن للجمهور التسجيل على موقع www.siff.ae للتجول افتراضياً في المعرض، الذي يستهدف الكشف عن مواهب المشاركين أمام صنّاع سينما ومبدعين من مختلف بلدان العالم من المشاركين في المهرجان.

ويقدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه مؤسسة الفن، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، تحت شعار «فكّر سينما»، أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة عربية وأجنبية، وسلسلة ورش وجلسات حوارية متخصصة في صناعة الأفلام.

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