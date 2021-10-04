مكتوم بن محمد يستعرض استراتيجيات حكومة الإمارات والمنهجية الجديدة للعمل الحكومي

المصدر: دبي – موقع الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دولة الإمارات استطاعت خلال فترة وجيزة من عمرها تطوير منظومة عمل حكومية هي الأكثر تنافسية وتميزاً على المستوى العالمي ، وذلك بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تمكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة في العمل الحكومي، ما يعكس فكراً قيادياً يركز على الاستباقية والتطوير المستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بقيادات مكتب رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث استعرض سموه استراتيجيات حكومة الإمارات، كما اطلع على أبرز التقارير الدولية الخاصة بحكومة الإمارات ومراحل التخطيط الاستراتيجي الاتحادي، إلى جانب المنهجية الجديدة لإدارة المشاريع التحولية في الحكومة الاتحادية.

وأشار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، أننا نتشارك المسؤولية مع فرق العمل في الحكومة الاتحادية خلال المرحلة المقبلة في ترجمة خطط وتوجهات قيادتنا إلى واقع ملموس ينعم به مواطنو الدولة وكافة المقيمين على أراضيها، من خلال تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة والتي هي أساس لعملنا وسنضاعف التواصل والتكامل بين الفرق والمؤسسات الحكومية ليكون نهجا يوميا في عملنا لمواصلة النجاح، مشدداً سموه على أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة الماضية وتعزيزها لمواصلة التقدم والارتقاء بأدوات العمل الحكومي لآفاق أوسع وأشمل، وتبني نماذج عمل حكومية جديدة ومبتكرة، وتقديم أفضل الخدمات وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، وبما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات الحكومية وتعزيز تنافسية الدولة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

حضر الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، ووزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، والأمين العام لمجلس الوزراء مريم الحمادي، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات سعيد العطر، وعبدالله ناصر لوتاه، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لدولة الإمارات.

اطلعت خلال اجتماعي مع قيادات مكتب رئاسة مجلس الوزراء والأمانه العامة لمجلس الوزراء على الاستراتيجيات والمنهجية الجديدة لحكومة الإمارات. تصدرت الإمارات العالم بفضل رؤية قيادتها وعمل فرقها، والقادم يتطلب جهداً أكبراً للحفاظ على ريادتنا العالمية وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. pic.twitter.com/GNstUnXfrw — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) October 4, 2021

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