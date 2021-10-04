حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل "لجنة قيادة التحوُّل الرقمي لإمارة دبي"

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

بهدف توحيد الجُهود المبذولة في دبي لتنفيذ خطّة التحوُّل الرقمي وفق الأولويات المعتمدة، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (33) لسنة 2021 بشأن تشكيل "لجنة قيادة التحوُّل الرقمي لإمارة دبي"، إذ يأتي القرار لضمان تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات الصِّلة، والتوجيه بتوفير الدعم اللازم لتسهيل عملية التحوُّل الرقمي، ودعم رُؤية تحوُّل إمارة دبي إلى مجتمع رقمي متكامل.

ونصّ القرار على تشكيل "لجنة قيادة التحوُّل الرّقمي لإمارة دبي"، برئاسة مدير عام هيئة دبي الرقمية، وعضوية مُمثِّلين عن كل من: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ودائرة المالية، وهيئة الطُّرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة جمارك دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومحاكم دبي، على أن تتم تسمية مُمثِّلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة من قِبَل مسؤوليها بالتنسيق مع هيئة دبي الرقمية.

وتتضمّن اختصاصات اللجنة الجديدة وفقاً للقرار: إبداء الرأي حول خطّة التحوُّل الرقمي التي تعدها هيئة دبي الرقمية، ووضع الخطط والسيناريوهات المختلفة لضمان مواءمة الخطط الرقمية للجهات الحكومية مع تلك الخطة، وكذلك إبداء الرأي حول الاستراتيجية العامة والسياسات والمبادرات والبرامج والخطط المتعلِّقة بالتحوُّل الرقمي، والتأكد من أن هذه الخطط تسير وفقاً للخطط الموضوعة، وتتماشى مع الأولويات والتوجهات الحكومية، وتحقق الأهداف المعتمدة لها في هذا الشأن.

وتختص اللجنة بمتابعة إنجاز خطة التحوُّل الرقمي، ورصد مراحل التقدم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن التحديات التي قد تواجه إنجاز هذه الخطة في كافة مراحلها، واقتراح التشريعات والسياسات اللازمة لتنظيم عمليات التحوُّل الرّقمي، ورفعها للجهات المختصة في إمارة دبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتنظيم عملية التنسيق بين الجهات الحكومية وتكامل الأدوار فيما بينها، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التحوُّل الرّقمي، والعمل على توحيد المنصات والخدمات الحكومية المختلفة، بما يدعم التحوُّل الرّقمي.

كما تشمل المهام التي تختص بها اللجنة: اقتراح المؤشرات اللازمة لقياس أداء الجهات الحكومية في تنفيذ خطة التحوُّل الرّقمي، والاطلاع على نتائج هذه المؤشرات، والتوجيه بما يلزم من تدابير وحلول لدعم ورفع كفاءة وفعالية تنفيذها، وكذلك اقتراح السياسات والإجراءات الخاصّة بحوكمة الأمن السِّيبراني، في المجالات ذات العلاقة بالتحوُّل الرّقمي، وتشكّيل اللجان الاستشارية والفرعية وفرق العمل، لمعاونتها في أداء مهامها، بموجب قرارات يصدرها رئيس لجنة قيادة التحوُّل الرّقمي لإمارة دبي في هذا الشأن، على أن تتضمّن هذه القرارات تحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل وآلية عملها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.

وألزم القرار كافة الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة بالتحوُّل الرقمي في إمارة دبي بالتعاون التام مع اللجنة واللجان الاستشارية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.

ويصدر رئيس لجنة قيادة التحوُّل الرقمي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل "لجنة قيادة التحوُّل الرقمي لإمارة #دبي"، دعماً لتحوُّل الإمارة إلى مجتمع رقمي متكامل. pic.twitter.com/8BcENOUzcV — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 4, 2021

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