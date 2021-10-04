«الداخلية» تحذر من مخالفة تعليمات السلامة في مواجهة «شاهين»

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

حذّرت وزارة الداخلية الأفراد من مخالفة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بشأن الحالة المدارية «شاهين»، والتي تستهدف تأمين سلامتهم والحفاظ على أرواحهم خلال هذه الفترة التي تشهدت تقلبات مدارية على بعض شواطئ الدولة. ودعت الوزارة الأفراد إلى أخذ الحيطة خلال تقلبات الطقس والتزام اشتراطات السلامة، لافتة إلى أن المناطق التي قد تتأثر بالحالة المدارية هي إمارة الفجيرة والمناطق المطلة على بحر عمان، إضافة إلى المناطق الشرقية في الدولة.



ولفتت إلى أن الحالة المدارية يصاحبها جريان الأودية والسيول وتجمع المياه، ويكون البحر شديد الاضطراب ومرتفع الموج، والرياح نشطة إلى قوية السرعة، وتكاثر السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الشدة، وإثارة الغبار والأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية.



من جانبها، نصحت القيادة العامة للدفاع المدني، الأفراد خلال سقوط الأمطار، بعدم الخروج من المسكن أو المنزل إلا للضرورة القصوى، ومتابعة أحوال الطقس من الجهات المعنية بالدولة، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية، وعدم المجازفة بقطع مجرى السيل بالسيارة.



وتجنب لمس الأجسام المعدنية أو استخدام الهاتف أثناء هطول الأمطار، وتجنب الذهاب إلى الأماكن المرتفعة، وكذا الوقوف تحت الأشجار، وعدم السماح للأطفال باللعب في تجمعات المياه.



وحذّرت الوزارة الأهالي والسائقين من إهمال مجموعة من السلوكيات الخطرة عند هطول الأمطار وجريان السيول، مثل عدم المجازفة بالوقوف في مجرى السيل أو عبوره، والاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية انهيار حوافها، وعدم المجازفة بالقيادة في مجرى السيل حيث يمكن أن تدهم المياه المندفعة المركبة. كما حذرت من القيادة عندما تغمر المياه الطرق والجسور، وضرورة سلوك الطرق المعتادة حيث تكون أكثر أماناً، والحذر من الأمطار الغزيرة وجريانها حيث قد تؤثر في ميلان الطرق ما يؤدي إلى انجراف المركبات.

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