الدراسة «عن بُعد» في مدارس برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

وجه فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة رأس الخيمة بتحويل الدراسة في جميع المناطق الجنوبية في الإمارة من الدراسة الواقعية إلى الدراسة عن بُعد أمس واليوم، بناءً على الحالة المدارية المتوقعة على بعض مناطق الدولة. وأوضح الفريق أنه بناءً على اقتراب الحالة المدارية «شاهين» وما قد ينجم عنها من احتمالية ارتفاع أمواج البحر وسقوط أمطار ورياح مثيرة للغبار والأتربة، فإن شرطة رأس الخيمة تهيب بعدم ارتياد البحر وتوخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والابتعاد عن المباني قيد الإنشاء.

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