حاكم الفجيرة يمنح طفلاً أرضاً زراعيّة مع ملكيّتها

المصدر: الفجيرة- الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، بحضور سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، الطفل سلطان علي الخزيمي.

وأشادَ صاحب السمو حاكم الفجيرة بشغف سلطان ورغبته بتعلم الزراعة وتحقيق طموحه بعد مشاهدة سموّه فيديو للطفل انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رغبته اللافتة في التعلم واكتساب المعرفة في المجال الزراعي بزراعة الخضراوات والاشجار المثمرة.

وقد منح سموّه الطفل أرضاً زراعيّة مع تسليمه ملكيّتها، كما أمر سموه بتسييج الارض وتسويتها وتجهيزها بالآبار تكريماً له ولتشجيعه على تحقيق حلمه متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

بدوره عبّر الطفل سلطان الخزيمي عن شكره وتقديره لسمو حاكم الفجيرة على هذه المنحة وهذا التكريم الكبير ودعمه لابنائه في امارة الفجيرة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير الديوان الأميري بالفجيرة محمد سعيد الضنحاني.

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