تحذير من سفارة الدولة لرعايا الامارات في سلطنة عمان

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

حذرت من سفارة دولة الامارات في سلطنة عمان، مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية وجريان الأودية بسبب التعرض للعاصفة المدارية (شاهين).

وجاء في بيان سفارة الدولة في العاصمة العمانية مسقط: «على جميع مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان الشقيقة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الساحلية وجريان الأودية بسبب التعرض للعاصفة المدارية (شاهين)، مع ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن».

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